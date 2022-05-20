"Утро": москвичам рассказали о погоде 20 мая

В пятницу, 20 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

