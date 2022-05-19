"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 19 мая

Атмосферное давление в Москве установится в четверг, 19 мая, на отметке 746 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 67%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 12 градусов, вечером температура составит 7 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

