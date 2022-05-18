"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

По данным ЦОДД, к этой минуте трафик в столице оценивается 6 баллов. На внешней стороне ТТТК от Русаковской до Рижской эстакады плотный поток двигается со скоростью 15 километров в час. Преодоление этого участка займет 20 минут.

На 53-м километре МКАД из-за ДТП с участием двух легковых машин приходится менять полосы для движения. Из-за этого сформировался затор, затруднения начинаются от улицы Горбунова. Там водителям придется сбросить скорость до 30 километров в час.

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