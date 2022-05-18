"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 18 мая

В среду, 18 мая, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 60%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +14 градусов, вечером температура составит +7 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

