"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 6 баллов

По данным ЦОДД, в данный момент в столице 6 баллов. При движении в сторону центра на Дмитровском шоссе водителям придется постоять в заторе от Ильменского до 3-го Нижнелихоборского проезда. Больше 15 минут уйдет на преодоление затора.

Далее небольшие затруднения встретятся у станций метро "Петровско-Разумовская" и "Дмитровская". Путь от Коровинского шоссе до ТТК займет около получаса.

ДТП в левом ряду в районе Путилкова осложнило движение по внешней стороне МКАД на севере. Девятикилометровый затор сформировался от Дмитровского шоссе. Этот участок автомагистрали сможете проехать за 25–30 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

