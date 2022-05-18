"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла

Столичный трафик на дорогах ЦОДД оценивает в 4 балла. В эти минуты при движении в сторону центра на 3-м Нижнелихоборском проезде от метро "Владыкино" до пересечения с Дмитровским шоссе водителям придется постоять в заторе около 20 минут.

На внешней стороне МКАД от Ярославского до Осташковского шоссе водителям придется сбросить скорость до 40 километров в час. Длина затора – четыре километра. Преодоление этого участка займет 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

