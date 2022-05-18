"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 2 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Нижней Масловки начались работы по замене дорожного покрытия. Из-за этого движение на участке от Ленинградского проспекта до Сущевской эстакады сильно затруднено, несмотря на раннее время.

На внутренней стороне МКАД от Кетчерской улицы до улицы Верхние Поля растянулся восьмикилометровый затор. На его преодоление водители потратят около получаса.

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