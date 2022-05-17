"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 6 баллов

На сайте ЦОДД столичный трафик оценивают в 6 баллов. На внешней стороне ТТК в районе улицы Нижняя Масловка образовался многокилометровый затор.

Начинаются затруднения от Русаковсакой эстакады и больше 8-километров водители будут вынуждены двигаться со скоростью 10–12 километров в час. Движение затруднено из-за погодных условий и производства ремонтных работ по замене дорожного полотна. Преодоление этого участка займет больше получаса.

Сбросить скорость придется и на внешней стороне МКАД от национального парка "Лосиный остров" до Осташковского шоссе. Здесь длина затора достигла 10-километровой отметки. Причина – проведение дорожных работ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

