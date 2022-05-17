"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 7 баллов

Столичный трафик достиг 7 баллов. Трудно въехать в город по Волоколамскому шоссе. Затруднения начинаются за МКАД, 5-километровый затор растянулся до Тушинского тоннеля. Преодоление этого отрезка займет около 20 минут.

На внешней стороне МКАД – от скоростной трассы М-11 до Путилковского шоссе – водителям придется сбросить скорость до 40 километров в час. На данном участке произошли два ДТП – на 76-м и 74-м километрах кольца.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

