"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 17 мая

Во вторник, 17 мая, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 80%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 740 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +11 градусов, вечером температура составит +8 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.