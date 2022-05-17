"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов

По данным ЦОДД, в данный момент заторы в городе оцениваются в 5 баллов. На Дмитровском шоссе формируется затор от Ильменского проезда в районе станции метро "Верхние Лихоборы". Придется притормозить и у метро "Петровско-Разумовская". На путь до Третьего транспортного кольца потратите 20 минут.

На востоке МКАД от улицы Кетчерской растянулся 10-километровый затор до улицы Верхние Поля. Скоростному движению мешают дорожно-ремонтные работы, около получаса потеряете на этом участке.

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