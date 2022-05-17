"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

По данным ЦОДД, в данный момент трафик в столице оценивается в 2 балла. При движении в сторону центра на Волгоградском проспекте можно задержаться больше чем на 20 минут на участке от улицы Академика Скрябина до Люблинской улицы. Средняя скорость потока – около 30 километров в час.

На 25-м километре МКАД из-за аварии с участием трех машин заняты левый и средний ряды. Длина затора достигла 2 километров, около 20 минут можно потратить на путь от Каширского до Варшавского шоссе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.