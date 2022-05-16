"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 6 баллов

По данным ЦОДД, в данный момент движение в столице оценивается в 6 баллов. В эти минуты формируется затор на внутренней стороне МКАД в районе 53-го километра кольца. Из-за ДТП за Можайским шоссе скопилось много машин. За 15 минут можно преодолеть участок от Сколковского шоссе до Молодогвардейской улицы.

На внешней стороне Садового кольца водителям приходится притормаживать на участке от улицы Академика Сахарова до Олимпийского проспекта. В районе Сухаревской площади средняя скорость потока не превышает 20 километров в час.

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