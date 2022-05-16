"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе 16 мая

В понедельник, 16 мая, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 50%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 740 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +13 градусов, вечером температура составит +11 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.