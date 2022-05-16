"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 6 баллов

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 6 баллов. На внешней стороне МКАД в районе 69-го километра формируется затор, длина которого достигла 8 километров.

Из-за ДТП у Новорижского шоссе другим участникам движения приходится менять полосу, тем самым они тормозят основной поток. На путь от Путилковского до Рублево-Успенского шоссе водителям приходится тратить больше получаса.

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