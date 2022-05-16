"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла

Столичный трафик к этому часу составляет 4 балла. Это следует из данных ЦОДД.

На внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе водителям придется притормозить у 31-го километра автомагистрали. Из-за производства дорожных работ на проезжей части ограничен левый ряд.

При движении в сторону центра постоять в заторе придется на Волоколамском шоссе, перед Тушинским тоннелем скопилось много машин. Длина затора – два километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.