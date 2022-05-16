"Утро": синоптик рассказала о погоде в столичном регионе 16 мая

В понедельник, 16 мая, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Днем прогнозируется температура около +13 градусов.

Будет дуть ветер переменных направлений с порывами до 13 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.