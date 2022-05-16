"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 2 балла. В эти минуты на внутренней стороне МКАД растянулся 10-километровый затор от улицы Кетчерской до улицы Верхних Полей. Быстро преодолеть этот участок мешают дорожно-ремонтные работы. Средняя скорость движения – 20 километров в час.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Нижней Масловки водителям придется сбросить скорость до 30 километров в час. Движение на участке от Проспекта Мира до Ленинградского проспекта рабочее, весь участок можно преодолеть за 17 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.