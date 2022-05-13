"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На Третьем транспортном кольце притормаживает Нижняя Масловка в обоих направлениях. На внешней стороне машины едут в два раза медленнее, их скорость не превышает 18 километров в час.

Есть участки с затруднениями на Волгоградском проспекте в сторону центра. От улицы Академика Скрябина до Люблинской улицы скорость машин упала до 12 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.