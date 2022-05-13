"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе 13 мая

В пятницу, 13 мая, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 60%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 739 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +16 градусов, вечером температура составит +12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

