"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Притормаживает Волоколамское шоссе в сторону центра – от Волоколамской эстакады до Тушинского тоннеля. Скорость на этом отрезке не превышает 10 километров в час, в пути можно потерять 15 минут.

30 минут придется стоять в заторе на Рязанском проспекте. Он начинается от улицы Паперника и тянется до Карачаровской эстакады. Протяженность затора – 4 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.