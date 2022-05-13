"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла. Медленно едет Дмитровское шоссе в направлении центра, средняя скорость на магистрали составляет 20 километров в час.

Затруднено движение на шоссе Энтузиастов. Там произошло несколько ДТП. От Главной аллеи до Авиамоторной улицы постоять в заторе придется 40 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

