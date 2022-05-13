"Утро": синоптик рассказала о погоде в столичном регионе 13 мая

В пятницу, 13 мая, в Москве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем температура ожидается около +16 градусов.

Будет дуть ветер переменных направлений с порывами до 14 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

