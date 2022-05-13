"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. Плотное движение наблюдается на юге Третьего транспортного кольца. Скорость машин на Автозаводской улице в обоих направлениях пока сохраняется на уровне 60 километров в час.

Трудно въехать в город на Волгоградском проспекте. Машины скопились, начиная от МКАД, а их скорость не превышает 30 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



