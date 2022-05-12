"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Плотный поток наблюдается на внешней стороне Третьего транспортного кольца на северо-востоке Москвы. Средняя скорость машин на участке от Русаковской улицы до Савеловской эстакады не превышает 18 километров в час.

На Волгоградском проспекте образовался 6-километровый затор из-за аварии в среднем ряду ближе к Третьему транспортному кольцу. Он тянется от улицы Академика Срябина.

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