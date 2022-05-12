"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. 20 минут потеряете в заторе на Дмитровском шоссе. Он начинается от Ильменского проезда и тянется до станции метро "Петровско-Разумовская". Скорость потока на этом участке снизилась до семи километров в час.

Столько же времени простоите на Люблинской улице в сторону центра в заторе, который образовался перед Волгоградским проспектом. Он сформировался от Люблинских прудов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





