"Утро": москвичам рассказали о погоде 12 мая

В четверг, 12 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.