"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 12 мая

В четверг, 12 мая, в Москве ожидается облачная погода и небольшой дождь. Днем температура ожидается около +17 градусов.

Будет дуть ветер переменных направлений с порывами до 14 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

