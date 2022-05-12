"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. На Нижней Масловке отмечается плотное движение в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. Скорость там пока остается максимально разрешенной – 60 километров в час.

На шоссе Энтузиастов потеряете 15 минут в двухкилометровом заторе, который тянется от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





