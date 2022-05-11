"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 11 мая

Атмосферное давление в Москве установится в среду, 11 мая, на отметке 743 миллиметра ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 35%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +17 градусов, вечером температура составит +13 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

