"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 11 мая

В среду, 11 мая, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 35%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +17 градусов, вечером температура составит +13 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.