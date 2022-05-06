"Утро": метеоролог рассказал о скорости ветра в столице 6 мая

Атмосферное давление в Москве установится 6 мая на отметке 757 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 35%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +15 градусов, вечером температура будет +11 градусов. Скорость ветра достигнет 8 метров в секунду.

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