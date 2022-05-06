"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 3 балла

По данным ЦОДД, в столице трафик в утреннее время составил 3 балла. В оба направления затруднено движение на Третьем транспортном кольце в районе Автозаводской улицы. Средняя скорость потока – 22 километра в час. Общая длина затора – около километра.

Так же притормозить придется на внутренней стороне МКАД на участке от Каширского шоссе до Липецкой улицы. Затор формируется из-за проведения дорожных работ на проезжей части.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.