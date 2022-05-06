"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 6 мая

6 мая относительная влажность воздуха в столице составит порядка 35%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 757 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +15 градусов, вечером температура составит +11 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.