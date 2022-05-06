"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 3 балла

По данным ЦОДД в данный момент загруженность дорог в столице 3 балла. На Дмитровском шоссе при движении в центр города сформировался небольшой затор от станции метро "Верхние Лихоборы" до Красностуденческого проезда. Водителям придется сбросить скорость до 40 километров в час. До ТТК сможете доехать за 17минут.

На внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Севастопольского проспекта скоростному режиму автомобилистов мешают сразу несколько ДТП на указанном участке и производство дорожно-ремонтных работ. Длина затора – 10 километров.

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