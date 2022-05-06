"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в Москве в 3 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 3 балла. Водителям приходится сбрасывать скорость на внешней стороне Третьего транспортного кольца – от Шелепихинской улицы до Кутузовского проспекта. Преодоление этого участка занимает 15 минут по причине дорожных работ.

На внутренней стороне МКАД от Кетчерской улицы до улицы Верхних Полей растянулся 9-километровый затор. Из-за производства дорожных работ на проезжей части ограничено движение по крайней правой полосе. Автомобилисты потеряют на этом участке около получаса.

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