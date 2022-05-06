"Утро": высокое атмосферное давление ожидается в Москве 6 мая

Атмосферное давление в Москве установится в пятницу, 6 мая, на отметке 757 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 35%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +15 градусов, вечером температура составит +11 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.