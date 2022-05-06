"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 2 балла. На внешней стороне Садового кольца небольшое затруднение в районе Сухаревской площади.

Из-за дорожно-ремонтных работ на 33-м километре МКАД формируется затор на внутренней стороне кольца перед Варшавским шоссе. Длина его достигла отметки в два километра. Отрезок автомагистрали от Липецкой улицы до метро "Лесопарковая" проедете за 15 минут.

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