"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 4 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 4 балла. В данный момент затруднения наблюдаются на внешней стороне Третьего транспортного кольца на улице Сущевский Вал. Там водителям придется сбросить скорость до 40 километров в час. На путь от Проспекта Мира до Бутырской улицы потратите около 15 минут.

В плотном потоке двигаются машины на внутренней стороне МКАД на участке от шоссе Энтузиастов до Волгоградского проспекта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.