"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 баллов

По данным ЦОДД загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла.

При движении в сторону центра на Ленинградском шоссе в районе дома № 45 участники аварии заняли левый и средний ряды. Также ДТП мешает съезду на дублер. Величина затора достигла отметки в один километр. Путь до ТТК займет около 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.