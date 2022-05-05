"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 5 мая

В четверг, 5 мая, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 25%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +10 градусов, вечером температура составит +7 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.