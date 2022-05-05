"Утро": высокое атмосферное давление ожидается в Москве 5 мая

Атмосферное давление в Москве установится в четверг, 5 мая, на отметке 755 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 25%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +10 градусов, вечером температура составит +7 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.