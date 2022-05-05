"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в Москве в 3 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 3 балла. В эти минуты серьезные затруднения наблюдаются на внутренней стороне МКАД на участке от улицы Кетчерской до улицы Верхних Полей.

В районе 13-го километра автомагистрали в правом ряду произошло ДТП с участием двух автомобилей. Величина затора достигла 10 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.