"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 2 балла. Общая длина заторов – 56 километров.

На шоссе Энтузиастов произошло ДТП. Движение там затруднено на один километр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.