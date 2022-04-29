"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 29 апреля

В пятницу, 29 апреля, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 85%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +10 градусов, вечером температура составит +5 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

