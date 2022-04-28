"Утро": высокое атмосферное давление ожидается в Москве 28 апреля

Атмосферное давление в Москве установится в четверг, 28 апреля, на отметке 754 миллиметра ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 40%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +8 градусов, вечером температура составит +5 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

