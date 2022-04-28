"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 6 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Общая протяженность заторов – 290 километров.

На внешней стороне 105-го километра МКАД перед пересечением с Щелковским шоссе произошло ДТП с участием грузовика. Движение затруднено почти на три километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

