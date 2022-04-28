"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в Москве в 6 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Общая протяженность заторов – 250 километров.

На проспекте Маршала Жукова перед Живописным мостом в сторону центра правый ряд занимает неисправный автомобиль. Водитель ожидает техпомощь. Движение затруднено на пять километров. По возможности лучше объезжать этот участок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.