"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе 28 апреля

28 апреля относительная влажность воздуха в столице составит порядка 40%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 754 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +8 градусов, вечером температура составит +5 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



