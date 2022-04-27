"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Общая протяженность заторов – 223 километра.

На Волгоградском проспекте в районе метро "Текстильщики" столкнулись два автомобиля. Движение затруднено на пять километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

